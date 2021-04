green

La joven grabó un video y difundió la imagen en sus redes sociales sobre el notorio cambio en las facciones de su cara al someterse al procedimiento estético que no la favoreció.

En sus publicaciones se mostró arrepentida por los resultados. Contó que al principio el resultado fue bueno, pero que el problema surgió con el tiempo: “El resultado de la bichectomía es bueno en el primer año, pero después mi rostro adquirió una flacidez gigantesca“.

Dicha intervención quirúrgica consiste en retirar las bolas de bichat, unas bolas o cúmulos de grasa de las mejillas, debajo de los pómulos, y que algunas personas se extraen para estilizar y definir el rostro.

Sin embargo, no a todas las personas les sienta bien en el cambio, como le sucedió a Jessica, que también contó que su piel envejeció y detalló cómo avanza su proceso:

“Se me cayó la cara, desconozco mi rostro. Hoy tengo que seguir haciendo un procedimiento para estimular el colágeno en la bola de Bichat. Me convertí en una calavera. ¿Por qué nadie me advirtió?”.

Pese a que en esa grabación reclamó falta de asesoría, no atacó al cirujano y pidió no juzgarlo; además, también se culpó a sí misma por no haber estudiado lo suficiente el procedimiento y si realmente se ajustaba a su rostro.

Al final dijo que compartía su historia para que las personas tomen conciencia y tengan amor propio. La tiktoker confesó que atravesar este proceso le hizo aceptarse y comenzar un proceso de “deconstrucción” en el que también se retirará las prótesis de silicona.

A continuación, el post y el video que compartió:

Fotos de ‘influencer’ que se arrepiente de la bichectomía:

Debido a que su historia se volvió viral, también se popularizaron las imágenes de cómo lucía antes.

