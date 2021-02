De acuerdo con el canal 9 News, el suceso ocurrió en la mañana del pasado miércoles 27 de enero en la casa de Claudia Domrose, ubicada en Collaroy Plateau, las playas del norte de la ciudad australiana.

La mujer relató que su hija la llamó con un grito y le dijo que había algo detrás de las cortinas. “Había algunas arañas en la ventana”, dijo al detectar entre 50 y 60 arañas.

Sin embargo, la pequeña le dijo que mirara al otro lado de la habitación, donde en el techo había otra mancha negra con otras decenas de arácnidos.

La mujer reconoció que su hija le dijo que no quería dormir en la habitación, pero al ver que las arañas se habían ido cuando abrieron las ventanas, se quedó ahí, aunque con algo de miedo.

El terrorífico momento hizo que Claudia Domrose tomara fotos y grabara a los arácnidos. Hubo algunos comentarios, a manera de broma, que le sugerían quemar la casa.

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7

— 💧 Petie R 🇦🇺🌟🦄🌱🌈🌏 (@PrinPeta) January 28, 2021