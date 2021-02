De acuerdo con la dueña de la lora, la británica Chloe Shorten, el pájaro era capaz de escuchar cuando se abría un paquete de papas a 4 millas de distancia (más de 6,4 kilómetros), publica el diario Metro.

Shorten explicó al mismo medio que adoptó a Bud en marzo de 2020, días antes de que estallara la pandemia del coronavirus. Para ese momento, detalló, la lora pesaba 620 gramos, unos 200 más del peso normal.

Al percatarse de que Bud tenía problemas de sobrepeso por su adicción a las papas de paquete, la británica prohibió esta comida en su casa, para así lograr que la lora bajara de peso.

Shorten agregó que cuando Bud intentaba volar, “literalmente se caía al suelo” porque no podía levantarse correctamente. Afortunadamente, tras la “dieta”, el pájaro superó el sobrepeso y ya puede volver a volar.

“Es un personaje muy divertido y alegra nuestros días, especialmente durante este momento difícil, ya que le encanta cantar. Ama a mi esposo y le gusta darle una serenata con su interpretación de la melodía temática de la familia Addams”, dijo la mujer a Metro.

