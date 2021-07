En medio de la polémica que ha rodeado a María Alejandra Silva por negarse a darle un pedazo de pizza a una persona, las críticas y burlas contra esta empresaria que creó hace varios años la Feria Buró no paran.

Luego de que varias personas famosas hicieran referencia a ese incidente, la mujer ofreció disculpas en un video con un tono y actitud muy distinta a lo había mostrado inicialmente, pero se siguen conociendo algunos aspectos de esta mujer que muchos critican.

Las imágenes y el incidente habrían sucedido en el 2018, según el registro de la cámara de seguridad de un conjunto residencia en Bogotá. Allí se ve a tres personas golpeando a otra que intenta ocultarse en la caseta de seguridad.

Este artista publicó estas imágenes y señaló que el hecho sucedió luego de que esta empresaria tuviera un altercado con su exesposa y él decidiera regarle una bebida encima.

(Vea acá: Qué es la feria Buró y quién es la mujer que creó este proyecto en 2013)

En las imágenes se ve que la agresora está acompañada de dos adultos mayores, quienes serían sus padres. Además, el denunciante explicó que su abuela también fue lesionada en medio de este incidente.

“Yo tuve que oír cómo me gritaban que me iban a matar. Amenazas de muerte, calumnia y agresión es solo una muestra de lo que son capaces”, escribió este joven, aunque no dijo si por esta acción hubo alguna denuncia penal o se quedó en un incidente más.