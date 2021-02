En redes sociales se viralizó el video de un robo que ocurrió en la tarde del pasado viernes en una autopista de la ciudad de San Francisco, Estados Unidos.

Las imágenes fueron compartidas por un usuario de Twitter, identificado como Álex, y hasta el momento tienen más de 2 millones de reproducciones, 12.000 compartidos y 27.000 ‘me gusta’.

En la secuencia captada gracias al Tesla Model 3 se ve que un Honda Civic de color negro va persiguiendo a un Prius gris, donde se transportaba Ben junto a su esposa, publica la cadena Fox.

En un primer momento, el delincuente que va en la parte de atrás del Honda intenta cometer el robo, pero las víctimas avanzan un poco. Sin embargo, cuando quedan completamente detenidos por el tráfico, el sujeto se baja, rompe el vidrio de atrás y se lleva una maleta negro.

De manera veloz el ladrón se devuelve a su vehículo, donde lo espera al menos un cómplice, y huye del lugar de los hechos sin que las víctimas puedan hacer nada.

De acuerdo con Ben, que abrió una campaña en la página de GoFundMe para recibir donaciones, en la maleta había una cámara, un dron, un lente de cámara, un equipo de video, un flash y otros accesorios, que sumados valían unos 7.000 dólares, es decir unos 25 millones de pesos colombianos.

Ben y su esposa se dedican a la fotografía inmobiliaria y gracias al gran corazón de 135 donantes han recaudado 4.382 dólares.

Por ahora esperan reunir el total de las pérdidas y que la policía de con los ladrones, ya que tienen las placas del auto en que se transportaban gracias a la cámara del Tesla.

