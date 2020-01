green

De acuerdo con el diario Daily Mail, la mascota de la anciana había quedado atrapada en el balcón del apartamento de abajo (cuarto piso), por lo que decidió colgar a su nieto, de 7 años, de una simple cuerda para que este rescatara al felino.

El video, que se volvió viral en las redes sociales chinas, muestran primero al menor, identificado como Hao Hao, parado sobre la baranda del balcón de su abuela y luego a la mujer bajándolo de a poco para que llegara hasta donde estaba el gato.

Según informes de las autoridades de Peng’an, citados por el mismo medio, tanto el niño como el animal resultaron ilesos durante el arriesgado y precario rescate.

Hao Hao llevaba en sus manos una bolsa para meter a la mascota y apenas lo logró, su abuela lo haló de la cuerda para devolverlo al quinto piso.

Las personas que presenciaban el suceso, asustados, le pidieron a la anciana que detuviera el peligroso acto, pero ella se negó y luego de que el video se viralizó, fue fuertemente criticada, señala el Daily Mail.

Un portavoz del edificio residencial le dijo a un medio local, citado por el rotativo británico, que el menor es un alumno de primer grado en una escuela cercana y que vive con su abuela debido a que sus padres trabajan en otra ciudad.

La abuela, identificada por el apellido Tang, expresó, luego de ser entrevistada por los medios locales, que no sintió en ese momento que fuera un acto peligroso, pero que después de ver las imágenes sí sintió susto.

“No es que prefiera arriesgar la vida de mi nieto para salvar a mi gato. Lo hice porque estaba segura (de que no iba a pasar nada). Sé que lo que hice estuvo mal y nunca lo volveré a hacer“, explicó Tang, mientras Hao Hao le dijo a los periodistas que no sintió miedo en ningún momento, finaliza Daily Mail.