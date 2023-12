La tarotista fue una de las que predijo el triunfo del mandatario en las elecciones presidenciales para el periodo 2022-2026. Sin embargo, ahora, Tavares aseguró que el presidente de los colombianos no finalizará su periodo presidencial.

Asimismo, habló sobre la persona que quedaría a cargo de la jefatura de Estado, indicando que se trataría de una mujer.

“En Colombia, veo que una mujer asumirá el poder en lugar de Petro. No creo que termine su mandato; llegará una mujer, tomará el bastón y avanzará”, mencionó la clarividente. Según la médium, Claudia López, la alcaldesa, se convertirá en presidenta en el futuro.

Los comentarios de Tavares sobre Petro no pararon ahí, luego aprovechó una pregunta de Daniel Trespalacios para referirse a la manipulación de los personajes del mundo que tienen mucho poder (político, económico y tecnológico) y hasta si el mandatario de los colombianos es un ser de otro planeta.

El locutor de la emisora le preguntó a la vidente: “¿Estos dueños de tecnología, empresarios, entonces no son humanos, son extraterrestres para usted?”, y la respuesta de la médium comenzó con estas frases: “Sí, como tú ves ellos están tan involucrados en entretener, en manipular todo lo que tú consumes y no te das cuenta que estás siguiendo un protocolo que ellos ya trazaron”.

Luego, continuó: “¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones sin realmente entender por quién votamos? ¿Por qué? Porque hemos escuchado un nombre repetidamente sin saber quién es, qué piensa o cuáles son sus planes. Nos manipulan al punto de que ni siquiera tenemos una noción clara de lo que realmente queremos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Deseret Tavares I Clarividente I Tarotista I Medium (@deserettavares) Al final, terminó calificando a Petro de títere y respondiendo si es un ‘alienígena’.

¿Gustavo Petro es un extraterrestre? “No, no creo que sea un extraterrestre. Más bien, creo que es como un títere, pero lo cambiarán. Quizás en algún momento, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, será reemplazado por un extraterrestre”, dijo.

Agregó que “lo mismo ocurrió con Donald Trump. Cuando llegó al poder, tenía una vibración diferente, pero ahora no puedo reconocerlo. La gente emite un brillo especial, y se puede ver el aura de las personas, te darás cuenta de que ya no son ellos. La gente actúa de manera extraña y no se dan cuenta que comprende que han sido cambiados”.

Prosiguió diciendo: “Vivimos en un mundo lleno de razas extraterrestres que buscan cambiar el orden mundial”.

