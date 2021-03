Yusaku Maezama es el primer cliente de la compañía SpaceX, de Elon Musk, que tiene el objetivo ser el primer pasajero privado en ir a la Luna en 2023. Sin embargo, no quiere ir solo y ahora busca 8 personas para completar el equipo, según informó en la página web Dearmoon.earth.

Get your FREE TICKET to the MOON!!

8 crew members wanted. Sign up today! 🚀🌍🌕 #dearMoon https://t.co/P0vEZ6k8Xg

— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 2, 2021