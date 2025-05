Desde hace un tiempo, la esperanza de miles de jóvenes (y no tan jóvenes) es pegar en las redes sociales y convertirse en los próximos ‘Planeta Juan’, ‘Luisito Comunica’, ‘Westcol’ o ‘Rubigol’, por citar apenas unos ejemplos, y volverse el boom en las plataformas digitales para ganar reconocimiento y también, buen billete por sus videos, historias y demás publicaciones.

Ese anhelo ha hecho que redes como TikTok, YouTube e Instagram, entre otras, crezcan de manera acelerada y exista la creencia de que cualquier video que acumule ciertos miles de vistas va a ser muy rentable para el creador y que ganarán una buena cantidad de dólares por su esfuerzo frente a las cámaras. Pero no siempre es así.

El sueño de muchos ‘influenciadores’ colombianos se tambaleó luego de que Kim Gutiérrez, una reconocida ‘tiktoker’ del país, revelara cuánto recibió de TikTok por un video que casi alcanza las 25.000 vistas. Sus palabras, lejos de las emoción, dejaron a muchos desinflados por que no era para nada lo que esperaban.

Cuánto ganó ‘tiktoker’ por un video con 25.000 vistas

La joven creadora de contenido contó mediante un clip en TikTok que su ganancia fue de apenas 0,01 dólares, lo que equivale a cerca de 50 pesos colombianos. En ese video, Gutiérrez afirmó: “Ahora sí les voy a contar cuánta plata me ingresó por este video que está a nada de llegar a las 25.000 vistas (…) Básicamente ahí les estaba contando que lo que estaban diciendo en los videos era mentira”.

Durante su relato, la joven insistió en que no existe un pago fijo por cada 1.000 visualizaciones, como aseguran otros creadores y las mismas redes sociales. Gutiérrez también señaló que muchos usuarios están difundiendo información falsa sobre la monetización en Colombia.

Dijo que varios ‘influenciadores’ aseguran que TikTok paga una tarifa establecida por cada 1.000 vistas, lo cual desmintió tajantemente. Con esa frase lapidaria para muchos soñadores de que les sonría la suerte en las redes, quiso desmontar esa idea colectiva que existe, pero a través de su propia experiencia.

Según lo explicado por la joven, el modelo actual de incentivos en TikTok se enfoca más en las transmisiones en vivo y no tanto en la publicación de videos, como muchos piensan. En ese sentido, mencionó que la plataforma implementó una función llamada ‘Live Studio’, habilitada para mayores de edad con al menos 20.000 seguidores. Esta opción permite recibir entre 4.000 y 6.000 pesos por cada 1.000 clics en un enlace.

Pese a eso, Gutiérrez fue enfática en que no hay pagos automáticos por vistas y que la gente no puede caer en engaños al respecto. “No es que ustedes publiquen un video y si tienen 1.000 vistas ya les van a pagar”, reiteró. Su mensaje cerró con una advertencia a quienes están obsesionados con alcanzar seguidores rápidamente: “¡Oiga no, aquí les estoy contando la realidad!”.

