En principio, la policía local fue alertada sobre un hombre que estaba haciendo disparos al aire, quien se justificó diciendo que lo hizo cuando vio que un hombre al parecer había hurtado un vehículo.

De inmediato, la policía comenzó a perseguir al presunto ladrón para hacer que se detuviera, pero como la persecución se presentó en un área urbana, las autoridades abandonaron su intento por hacerlo frenar, pues ello implicaba un riesgo sobre la población, indica NBC News.

Más tarde, cuando el sospechoso había abandonado la ciudad, tomó la sinuosa carretera que bordea el océano y allí se reanudó la persecución, que terminó cuando el que huía siguió derecho en una curva, para caer por un precipicio al mar, varias decenas de metros más abajo, señala el medio.

Por fortuna para el motorista, señala NBC News, el auto cayó directamente en el agua y eso amortiguó el golpe, comparado con si hubiera chocado contra rocas, lo que le permitió salir del vehículo a una pequeña playa y luego procedió a subir por el acantilado de vuelta a la carretera, donde lo esperaban las autoridades para arrestarlo.

Publicaciones en Twitter informan que el hombre no resultó gravemente herido pero fue llevado en ambulancia a un hospital cercano. Este es el video que muestra al vehículo, donde presuntamente no había otras personas, mientras aún flota y es mecido por el fuerte oleaje.

Car (and driver) into the ocean on West Cliff Drive in #SantaCruz after carjacking and pursuit hit speeds of 100+ mph, per an SCPD officer. Driver survived, was arrested, and left the scene in an ambunlance. Unknown whether there were any passengers. #CHP #pursuit @nbcbayarea pic.twitter.com/bmAFbQzjZ3

