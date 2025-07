Carmen Andrade, reconocida por compartir en redes sociales detalles de su vida como gemela siamesa junto a su hermana Lupita, sorprendió recientemente al anunciar que contrajo matrimonio con su pareja de cinco años, Daniel McCormack. La noticia fue revelada durante una entrevista en el programa ‘TODAY‘, donde Carmen contó que la boda tuvo lugar en octubre del año pasado en una ceremonia privada y significativa.

La boda de Carmen y Daniel: un momento lleno de simbolismo

El enlace se celebró en un entorno especial: el histórico Lover’s Leap Bridge, ubicado sobre el río Housatonic en New Milford, Connecticut. La fecha coincidió con el quinto aniversario de la relación entre Carmen y Daniel, lo que le otorgó un valor aún más emotivo al evento. La joven optó por desafiar los esquemas tradicionales al vestir un elegante vestido verde esmeralda con lentejuelas, alejándose del típico blanco nupcial. “No me gusta el blanco. No me arrepiento de no usarlo, no es mi estilo”, comentó con total convicción.

Por su parte, Daniel, de 28 años, lució un traje oscuro complementado con un moño del mismo tono verde del vestido de Carmen y un boutonniere con girasol, que combinaba con el ramo de flores de la novia.

Carmen aclara detalles importantes sobre su relación

Durante el anuncio en televisión, Carmen dejó claro que su esposo contrajo matrimonio únicamente con ella, no con su hermana Lupita. Aunque ambas comparten cuerpo, cada una posee su propia identidad, intereses y preferencias.

Lupita se identifica como asexual y arromántica y dejó claro: “No quiero casarme”. Esta diferenciación ha sido importante en su historia pública, pues aunque físicamente están unidas, sus deseos personales son independientes.

¿Quiénes son las siameses Carmen y Lupita Andrade?

Carmen y Lupita, hoy con 23 años, nacieron en México y desde pequeñas han vivido en Connecticut, Estados Unidos. Son gemelas siamesas toracópagas, lo que significa que están unidas por la parte inferior del torso.

Comparten algunos órganos vitales como el hígado, el sistema reproductor y el sistema circulatorio, pero tienen corazones, estómagos y cerebros separados. También manejan una pierna cada una, una habilidad que les tomó más de 17 años dominar por completo.

Su historia fue documentada en el programa de TLC ‘Conjoined Twins: Inseparable‘ en 2020, donde se mostró su transición a la vida adulta, su entrada a la universidad y su búsqueda de independencia.

Cambio de rumbo profesional y nueva etapa creativa

En su más reciente video publicado en su canal de YouTube, titulado ‘Overdue Update!’ (“Actualización atrasada”), Carmen compartió detalles de su nueva vida como casada y anunció que ha decidido dejar su trabajo como técnica veterinaria. Además, confirmó que no planea seguir una carrera universitaria. En cambio, las hermanas se dedicarán a la creación de contenido digital, incluyendo sketches y videos escritos por Lupita.

Al final del video, Carmen reveló la noticia de su boda mostrando su anillo de matrimonio ante la cámara. “Probablemente deberíamos hablar de algo importante: me casé”, dijo con una sonrisa. A lo que Lupita respondió con humor: “Yo no”.

Así comenzó la historia de amor entre Carmen y Daniel

Carmen y Daniel se conocieron en octubre de 2020 a través de la aplicación de citas Hinge. La joven reveló que había recibido múltiples mensajes inapropiados de personas con fetiches, pero Daniel fue distinto desde el inicio. “Me gustó que no comenzara preguntando sobre mi condición”, comentó. A pesar de sufrir ansiedad social y haber cancelado citas en otras ocasiones, con Daniel se sintió tranquila desde el primer momento.

En una entrevista previa con Jubilee, Carmen también explicó que su relación con Daniel no incluye una vida sexual y que, más que una pareja convencional, se sienten como una “amistad profunda y especial”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.