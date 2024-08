Mientras estaba sentado en el baño, Thanat Thangtewanon, de 35 años, sufrió una mordedura en los testículos por una pitón. El ataque se dio en Bangkok, Tailandia, y aunque adolorido, el hombre buscó atención médica y de inmediato recibió la vacuna contra el tétano.

Aunque la mordida no fue lo suficientemente grave como para pensar en cirugía ni puntos, el hecho se volvió viral y hasta fue calificado como un nuevo temor entre los usuarios.

