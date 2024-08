Por: El Colombiano

Lo que ocurrió esta semana en la autopista Medellín – Bogotá, a la altura de Cocorná, vale la pena resaltarlo. En un video difundido en redes sociales se muestra cómo un grupo de viajeros y conductores desciende de los vehículos y corre a pararse en la mitad de la vía para detener el tráfico de mulas.

No se trataba de nada malo. El motivo del improvisado ‘retén’ queda en evidencia segundos después, cuando la persona que está grabando se apresura a poner en primer plano a una gigantesca boa que pasa con toda la paciencia por la vía para internarse en zona boscosa. Mientras un hombre se encarga de advertir a los vehículos que se aproximan, otros dos escoltan el bello ejemplar que no parece tener afán para llegar hacia los arbustos. Incluso en un momento, temiendo que el animal pueda desviarse e ingresar nuevamente a la vía y quedar en riesgo de ser atropellada, una de las personas toma un palo para darle un pequeño empujón, algo que los expertos piden no hacer en estos casos, pero que seguramente estuvo motivado por el deseo de que la boa quedara completamente a salvo resguardada ya en su hábitat.

Una vez confirmaron que la serpiente se alejó de la autopista, dieron vía libre para que los conductores continuaran su camino.

Este tipo de gestos se han repetido en otras ocasiones. Este año también se había hecho viral un video que mostraba una larguísima fila de carros que se dirigían hacia Medellín en medio del plan retorno de las vacaciones de principio de año y tuvieron que parar durante varios minutos para que otra boa hiciera su tránsito seguro.

Acciones como estas son necesario resaltarlas por la devastación que causan cada año los atropellamientos de fauna en Antioquia. Según advirtió Cornare, cada año en vías del Oriente mueren atropellados más de 100.000 animales. Según un informe del ITM, en Antioquia mueren cada año en todas sus vías más de 300.000 animales.

Según el ITM, entre los factores que influyen en la alta tasa de atropellamientos de fauna están la temperatura, la temporada de apareamiento, el tráfico vehicular y su intensidad, las velocidades permitidas, algunas características biológicas de las especies. Por ejemplo, en épocas de altas temperaturas varias especies hacen tránsitos buscando sombras o algunas fuentes de agua y en medio de esa búsqueda terminan atropelladas por conductores que, muchas veces, las ven o saben de su tránsito, pero que no obstante no toman ninguna precaución al pasar por estas zonas de alto tránsito de biodiversidad.

El ITM hizo un registro desde 2019 en el Oriente, monitoreando 142 kilómetros de vías entre Medellín, Envigado, El Retiero, La Ceja, La Unión, El Carmen y Rionegro y estimó que la mortalidad en dicho periodo fue de 575.284 animales, convirtiéndose el atropellamiento en uno de los principales motores de pérdida de biodiversidad en Antioquia y en una crisis que puede mitigarse, en parte, con una fuerte pedagogía, pero que también requiere de compromisos e inversiones por parte de las administraciones y las administradoras de las vías, como pasos de fauna y reducciones de velocidad, señalización y otra serie de medidas orientadas a reducir la cantidad de animales que fallecen sobre el asfalto.

Como conductor, debe tener especial cuidado con la fauna si transita por vías como la autopista Medellín-Bogotá, la vía a la Costa Atlántica entre Santa Rosa de Osos y Caucasia, La Unión-Nariño, Peñalisa-Ciudad Bolívar, el corregimiento de San Cristóbal, Necoclí-Arboletes, la autopista Sur entre Itagüí y La Estrella y la vía Amagá-Camilo C.

Según el Parque Explora, que se ha encargado de hacer pedagogía durante los últimos años frente a esta problemática, la especie más afectada por atropellamientos es la zarigüeya, pues generalmente las luces de los carros las paralizan, lo que puede provocar, en un solo caso, varias muertes pues muchas veces las madres van con sus crías a cuestas. También padecen los buitres, que cumplen un importante papel como recicladores; y el zorro perro, el perrito de monte en las laderas del Aburrá, además de iguanas (muchas de ellas en las vías de Medellín). Otras espcies que hacen enormes esfuerzos de migraciones como la polilla Urania Fulgens, que llegan desde Centroamérica hasta Sudamérica y transitan por las vías de Medellín y Antioquia mueren por cientos, pues los carros a toda velocidad las pegan de los parabrisas y no le dejan oportunidad.

Un par de segundos de pausa, reducir un poco la velocidad, no significa nada para los conductores, pero puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de miles de animales. En este caso, un aplauso para los conductores por respetar la vida de la boa.

