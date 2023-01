Iniciando el año, el video de una mujer que insultaba a su pareja por teléfono se hizo viral y aunque inicialmente no se supo quién era, con el pasar de los días sí apareció.

Ella apareció en su cuenta de TikTok con un video de respuesta a la publicación de sus imágenes gritando en un barrio de la capital. Según dijo, nunca se enteró que la estaban grabando porque si se hubiera percatado habría dañado el carro de la persona que la filmó.

“Yo hago este video porque no faltan los metidos, sapos, regalados. A ver si son capaces de grabarse en una pelea de ellos. A nadie le debe importar la relación de los demás. Este video fue grabado por unos sujetos que pasaron cuando yo estaba peleando con mi pareja. A nadie le importa. No sean sapos, metidos. No se metan en relaciones ajenas. Metiches”, dijo la joven.

Aunque no entró en detalles porque no sabe quién es, sí le dijo: “Agradezca que no me di cuenta porque le hubiera roto los vidrios del carro. Este video lo hago no para amenazar, es una advertencia”.

Dónde vive mujer del video viral en Bogotá

Cuando ella estaba peleando con su pareja, ella aseguraba que era el ‘demonio de Tasmania’, razón por la que muchos la bautizaron así en redes sociales.

Su nombre real no se conoce, aunque su cuenta de TikTok (@jennyxcruzxgomez) parece tenerlo. En esa red social hizo una segunda publicación en la que respondía a todas las personas que la insultaban.

“Ya se están dando caldo, garra y se están pasando. A nadie le importa lo que uno haga. Si uno es ñera, boleta, visajosa, a nadie le importa. Yo vivo en Lass, llegando al ‘Samber’ (Barrio San Bernardo), o sea, ñera o no ñera a quién le importa. Yo solo me estoy defendiendo”, dijo.

La joven también hizo una reflexión sobre lo que le dicen las personas detrás de una pantalla. “Estas redes sociales solo las usan para el bullying, el matoneo, con razón que hay gente que se quiere morir con esos comentarios que hacen: que ñera, boleta… A nadie le importa. Estoy rebonita. Tengo de todo. Ustedes lo dicen: ‘Bonita y todo, pero ñera’. Sinceramente lo soy. He pasado por un montón de cosas y a quién le importa. Ñera o no ñera, qué le importa. Sapo”, dijo.

La joven, ahora que tiene más seguidores en redes sociales, dice que se ha unido a diferentes causas sociales y hasta está apoyando a fundaciones que ayudan a los habitantes de calle.