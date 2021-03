El hecho generó comentarios y memes, señala Blu Radio, que agrega que la vulneración de la cuenta se habría hecho desde el municipio de Palmira, Valle.

De inmediato, la Gobernación del Valle emitió un comunicado en el que señala que se trató de un ‘hackeo’ y que tales situaciones están fuera de su control.

Este es el comunicado:

Y estas son algunas de las reacciones de los tuiteros, como este, que pone en duda que haya sido un ‘hackeo’:

igual saben que no les creemos no?

si yo fuera hacker no pondría imágenes sexuales, daría anuncios mentirosos, comprometería a la gobernación en cosas que no pasaran.

les queda más bonito decir el CM esta caliente y se equivocó. @TICGobValle

