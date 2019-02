En las imágenes también se ve que el bandido estaba sentado en el piso y con las manos esposadas. En cierto momento, uno de los uniformados fingió que pondría la cabeza de la serpiente en la boca del detenido.

“¿Cuántas veces robaste celulares?”, gritó uno de los oficiales en medio del interrogatorio, a lo que el ladrón respondió que “solo dos veces”.

Este lunes, las autoridades indonesias iniciaron una investigación luego de que Tonny Ananda Swadaya, jefe de la policía del distrito de Jayawijaya, admitiera lo ocurrido.

A través de un comunicado, el oficial se disculpó e indicó que el delincuente no estuvo en peligro. “La serpiente estaba amaestrada y no era venenosa o peligrosa”, aseguró Ananda, y luego añadió que los policías tuvieron esta idea para “obtener una confesión rápida”.

El uniformado también prometió que de ahora en adelante trabajarán “de manera más profesional”.

Estas son las imágenes que le dan vuelta al mundo:

Ternyata penggunaan ular untuk interogasi orang Papua yang ditangkap cukup marak. Terakhir yang diketahui adalah terhadap Sam Lokon anggota KNPB. Video ini kabarnya di Wamena.

Snakes are reported being used against West Papuans for interrogation. pic.twitter.com/Rf72r9oJMO

— Veronica Koman (@VeronicaKoman) February 8, 2019