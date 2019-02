La mujer, nacida en Baysville, bromeó sobre su familia y su propia muerte, por lo que varios internautas lo compartieron hasta viralizarlo.

El mensaje comienza diciendo que Sybil dejaba atrás a su “amado esposo, Ron Hicks”, a quien ella usualmente se refería “de forma afectuosa como ‘horse’s ass'” (algo así como estúpido o incompetente).

Ella continuó la misiva hablando de sus sucesores:

El artículo continúa abajo

Sybil añadió que su hija Barbara, “la señorita perfecta”, y su “bebé Bruce” también se quedarían en la Tierra. Sobre su último hijo, ella manifestó que él “no comía sopa de pavo hecha en casa porque no quería ponerse a sacar los huesos del plato”.

Después de mencionar a cada uno de sus 13 nietos y de extender sus deseos de que se conviertan “en las increíbles personas que están destinadas a ser”, la abuela hizo un recorrido de su vida y al final le sacó un chiste a su muerte:

Este es el gracioso obituario:

Sybil Marie Hicks passed away this week at the age of 82.

And man, did she go out swinging. pic.twitter.com/oB1SRy3eJ8

— Muhammad Lila (@MuhammadLila) February 6, 2019