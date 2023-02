Una pizzería de Estados Unidos se encontraba en la búsqueda de contratar a nuevos empleados, e hicieron un anuncio poco convencional en inglés, que decía: “Ahora contratando: gente no estúpida”.

La valla estaba escrita con letra mayúscula y colores llamativos como el rojo y el blanco. Además, estaba puesta en las rejas afuera del restaurante.

What are your thoughts on this sign?

Hear what the owners have to say tonight on @wsyx6 at 10/11 pic.twitter.com/UJbR33N4Yb

— Stephanie Duprey (@StephanieWSYX6) February 17, 2023