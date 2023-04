En los últimos días se viralizó un caso en redes sociales que mostró el deseo y la ilusión con la que un niño asistió a su primer día de clases sin importar la precaria situación por la que estaba pasando su familia.

Todo ocurrió en Perú y el protagonista es un alumno que cursa cuarto de primaria en una escuela ubicada en el distrito de Puinahua, Provincia de Requena.

De acuerdo con La República, el niño se llama Armando Ocumbe y tiene 9 años de edad. En las fotos compartidas en redes se ve que fue al colegio completamente descanso y con el uniforme incompleto. De hecho, se aprecia que su pantalón era de un tono diferente al del resto de sus compañeros.

El medio señaló que el estudiante niño pertenece a una familia de pobreza extrema y tiene discapacidad intelectual, que le produce “retraso en el desarrollo de habilidades motoras, destrezas del lenguaje y habilidades de autoayuda”.

con un pantalón jean y una camisa de colegio que su mamá compró de segundo uso en los “mercachifles”. Nuestros coordinadores, lograron comunicarse con el profesor Christyan Ricopa, y a través de él con la mamá de Armando y aquí los detalles: ⤵️ pic.twitter.com/w32Bl10bJw — Milagros Amasifuén (@MiliAmasifuen) March 16, 2023

Su caso no tardó en viralizarse y diferentes internautas se conmovieron con su situación. No obstante, muchos de ellos elogiaron su intención y su deseo de no perderse las clases pese a los prejuicios que podía recibir.

Para ayudarlo, en redes se impulsó una campaña de donación para poder comprarle un uniforme y unos zapatos de su talla, además de implementos necesarios como útiles escolares, maleta y comida.

