En el mundo se hablan muchos idiomas, pero hay algunos que son más universales como el inglés, el mandarín, el francés y el español, considerados como tal porque muchas países los tienen como sus idiomas natales.

Pues al parecer no todo el mundo conoce la historia y la razón de por qué hablan el idioma que hablan y muchas veces se pueden pasar momentos amargos por esa situación.

En esta ocasión, un video de la usuaria @Soy_kedey se volvió viral en TikTok luego de que una periodista entrara a una casa en México y comenzara a hablar con la dueña, la cual se llevó una sorpresa al descubrir que la mujer europea hablaba en español.

“Sí, es mi casa, ¿y de dónde vienes?”, le pregunta la mexicana. La reportera responde que es de España, por lo que la mexicana no puede ocultar su sorpresa sobre todo al escucharla hablar español.

“¿Hablas español? Yo pensé que hablabas como los canadienses”, le dijo la dueña de la casa. Por este comentario, la española se sorprende y en repetidas ocasiones menciona que no cree que la mujer no sepa que en España se hable español.

“No me lo creo, ¿de verdad? ¿Y me entiendes al hablar? No me digas, o sea, ¿creías que los españoles hablábamos en inglés o en francés?”, le respondió la periodista.

“Sí, diferente. No creí que hablaran bien el español”, sentenció la mujer norteamericana.

En los comentarios de la publicación, varias personas no dudaron en opinar sobre el video. Algunos se lo tomaron con humor e incluso dejaron un comentario sarcástico mientras que otros se encontraban igual que la española, sorprendidos de que la mexicana no supiera que en España también se habla español.

“Me sorprende que en Francia se hable francés”, “Normal que se confunda, las banderas son idénticas”, “Ahora explíquenle como en Latinoamérica la gente habla español”, “Y en Rusia ruso, en China chino, en Francia en francés”.

Cuántas personas hablan español en el mundo

De acuerdo con la información publicada por la revista Babbel, alrededor de 543 millones de personas hablan español en el mundo, convirtiéndolo en el cuarto idioma más hablado del mundo después del hindi. El inglés sigue al español con unos 360 millones de hablantes nativos.

El español es también el tercer idioma más estudiado del mundo, después del inglés y el francés. Además de esos 460 millones de hispanohablantes, otros 9 millones hablan español como segunda lengua.