Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, por lo menos 1.000 millones de personas en el mundo aptas para trabajar estan desempleadas, esto debido a las pocas vacantes disponibles, que las empresas buscan a personas con más estudios o los problemas económicos que viven varios países.

Por eso mismo, la competencia para una vacante es cada vez mayor y al final, suelen elegir a un candidato por pequeños detalles de la hoja de vida o de recursos humanos.

Sin embargo, según explica un usuario en TikTok, lo que determinaría conseguir un trabajo en un país como Vietnam puede ser el físico, ya que con solo verlo ya le cerraban la puerta a la oportunidad de trabajar allí.

Se trata de Quyền, un joven vietnamita que, para que lo dejaran de rechazar en las entrevistas de trabajo a las que iba, decidió hacerse un cambio total en su rostro por medio de las cirugias plásticas y así optar por tener mejor suerte.

Quyền decidió mostrar todo su proceso de transformación en su cuenta de TikTok y, practicamente, son dos personas diferentes desde que comenzó en el mundo de las cirugias.

Una experiencia traumática

Según cuenta en varios de sus videos, el joven comenzó su transformación luego de que una vez fue a una entrevista a una importante empresa de la región y el presidente lo vio y comenzó a reírse de él, así que cogió sus cosas y se fue de inmediato.

Esta situación le creó un importante problema de autoestima y ahí decidió hacerse un cambio. Desde ese momento, se ha gastado más de 15.000 dólares en un total de 9 cirugías plásticas que han pasado desde los párpados, la nariz, un implante de mentón, aumentos de labios y varios detalles más.

Quyền también aprovechó para decir que no le importa en absoluto la gente que lo critica. De hecho, su objetivo se cumplió ya que este cambio le permitió conseguir trabajo como maquillador en Saigón, ciudad al sur de Vietnam.

“La primera vez que llegué a casa luego de la cirugía, mis padres no me reconocieron. Esperaba mucho, pero no pude contener las lágrimas. Lo importante es encontrar la belleza con la que te sientas más seguro”, explicó el maquillador en una de sus publicaciones en TikTok.

“Cuanto te mires en el espejo, siéntete satisfecho”, concluyó el ‘influencer’ que, ahora mismo, ya acumula 100.000 seguidores en la red social china.