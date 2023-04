En los últimos días se viralizó la historia de un hombre oriundo de Minnesota, Estados Unidos, quien ha gastado un dineral en dos cirugías para alargar sus piernas y aumentar su estatura.

Por extraño que parezca, la decisión del estadounidense, identificado como Moses Gibson, se basó en poder ser más atractivo para las mujeres ya que durante un largo tiempo tuvo problemas para conseguir novia.

De hecho, y según menciona Daily Mail, pasó años lidiando con comentarios poco amables sobre su tamaño, lo que terminó provocándole problemas con su confianza en sí mismo y lo dejaron plagado de inseguridades que afectaron severamente su vida amorosa.

A sus 41 años, el hombre contó su historia y reveló que tuvo varios problemas de autoestima al tener una estatura de 5 pies y 5 pulgadas, es decir un metro con 65 centímetros.

Aunque inicialmente recurrió a tomar medicamentos y a recibir acompañamiento de un sanador espiritual, Gibson no tuvo los resultados que esperaba conseguir.

Por tal motivo, tomó la decisión de someterse a una dolorosa cirugía que implicaba romper unos huesos en sus piernas. La primera intervención se la hizo en 2016 y esto le permitió medir 3 pulgadas más, es decir ya medía un metro con 72 centímetros.

Sin embargo, siete años más tarde se sometió a una segunda operación que le permitió llegar a medir un metro con 77 centímetros, es decir 12 centímetros más que su estatura inicial.

Moses Gibson, from Minneapolis, Minnesota has undergone leg surgery to add five inches to his height after struggling to talk to women for years due to self-doubt about his stature pic.twitter.com/iGYXNh4RrT

— Naija (@Naija_PR) April 13, 2023