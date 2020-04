Un video que circula en redes muestra que mientras Melinda enseñaba cómo cortar el flequillo, una figura masculina apareció al fondo del encuadre: se trataba del esposo de la reportera, que en ese momento se estaba dando una ducha.

Como se ve en las imágenes, los espejos del baño fueron los culpables de que el hombre, llamado Mike de Lambert, se alcanzara a ver en cámara.

Ni la periodista, ni su marido se percataron de lo sucedido durante los pocos segundos que ella estuvo en directo.

A pesar de que las imágenes se viralizaron, hasta ahora Melinda no se ha pronunciado al respecto.

A continuación puede ver una imagen y un video de lo sucedido:

California news reporter, Melinda Meza, accidentally showed off a naked man in the shower during a live broadcast from her bathroom.

The silhouette is believed to be that of Meza’s husband, Mike de Lamber. Meza is a correspondent for KCRA 3 in Sacramento. pic.twitter.com/khWK36kLkC

— Marvelous Ngale (@marvelous_ngale) April 21, 2020