Por ello, Lyons montó un estudio improvisado en el comedor de su casa y empezó a hacer las transmisiones en vivo en la cuenta de Facebook del canal mencionado.

Sin embargo, lo que no tuvo en cuenta el presentador era que su gata Betty lo iba a interrumpir en varias oportunidades, por lo que al final decidió, con mucha naturalidad, darle protagonismo en sus informes.

“Betty estaba debajo de la mesa del comedor durante un pronóstico del tiempo, y el director quiso verla, así que la levanté ante la cámara. Teníamos que hacer los últimos 30 segundos del pronóstico, así que la sostuve entre mis brazos solo por diversión”, explicó Lyons al portal Bored Panda luego de que se viralizaran los videos.

Afortunadamente para el presentador, esto hizo que sus pronósticos fueran vistos por mucha más gente, gracias a la tierna presencia de Betty, que logró que hasta ciudadanos en países de Europa y hasta Australia vieran los en vivo de WFIE-TV, detalla el mismo medio.

“La efusión de este gato tonto ha sido una locura. He pasado 34 años en la televisión local como meteorólogo, así que estoy acostumbrado a que me conozcan en esta área (sur de Indiana), ¡pero esto es algo que realmente me ha dejado perplejo!”, agregó Lyons a ese portal.