Eso ocurrió el pasado 7 de abril, pocas horas después de que Herbert le enviara un mensaje en video a los habitantes de Warrnambool para instarlos a permanecer en casa y, así, evitar la propagación del coronavirus, informó BBC.

La policía multó al alcalde con 1.652 dólares australianos (un poco más de 4’100.000 pesos colombianos), por violar las normas sanitarias en medio de la pandemia, señaló la cadena de noticias.

Luego de que se conociera esta información, Herbert se disculpó y en un comunicado —conocido por el mismo medio— aseguró que tuvo “un encuentro inesperado y emocional” con el dueño de un negocio, y que creyó estar “dentro de los límites de la ley”.

Esta es la foto que delató a Herbert:

.@WarrnamboolCity mayor Tony Herbert has been fined by @VictoriaPolice for breaching COVID-19 laws. Was snapped drinking a beer on the city's main street last week. Herbert says he thought engaging with business owners as part of mayoral role was within law @abcmelbourne pic.twitter.com/pGbXn8TNM0

— Daniel Miles (@danielmiles) April 16, 2020