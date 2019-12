De acuerdo con la cadena CBS, el animal con forma de las partes íntimas de los hombres, es la lombriz de mar Urechis unicinctus, a la cual se le conoce con el nombre de urechi o “pez pene”.

Según expertos consultados por este medio, el encallamiento de los miles de “peces pene”, que son considerados un manjar en Asia, se dio porque fueron sacadas de sus madrigueras por una fuerte corriente tormenta submarina.

Esta especie, en Estados Unidos vive en aguas poco profundas sobre la costa oeste, entre Oregón y Baja California, explica la misma cadena.

Este mismo fenómeno se ha informado a lo largo de los años en Bodega Bay, en el condado de Sonoma, Moss Landing en el condado de Monterey y Princeton Harbour en el condado de San Mateo, todos en California, detalla CBS, citando a la revista Bay Nature.

Cuando salen del agua, explica esa cadena, los “peces pene” se entierran en la arenas fangosas y se alimentan de detritos, pero también son devorados por tiburones, nutrias, gaviotas y otros animales, finaliza la cadena estadounidense.

This may just be the weirdest thing you've seen today!

Thousands of these marine worms, called fat innkeeper worms—or "penis fish"—washed up on Drake's Beach after a recent storm. 🌊 But why? https://t.co/MwY6xkN3kb pic.twitter.com/vGMpSvGoAT

— Bay Nature magazine (@BayNature) December 11, 2019