A diario se conocen todo tipo de historias que pueden llegar a convertirse en virales, por los curiosos hechos que ocurren.

(Vea también: Internet los flechó, se vieron en persona y se casaron a la semana: “Todo es un riesgo”)

Uno de los videos más vistos en los últimos tiempos a través de las redes sociales fue el de un hombre que fingió tener un accidente en moto para pedirle matrimonio a su novia, pero casi la mata del susto.

Y es que algunos cuentos de amor suelen ser algo disparatadas, como la de una pareja de esposos que se conocía en una fila de la famosa cadena de restaurantes sin sospechar que ese sería el primero de miles de días juntos.

Cindi y Mark se conocieron mientras esperaban en una fila para recibir una hamburguesa con papas fritas que habían comparado en un local de McDonald’s ubicado en Racine, Wisconsin (Estados Unidos).

La pareja que, en ese entonces, estaba cercana a los 25 años de edad, contó su historia y dejó conocer detalles de cómo ocurrió el curioso momento en el que se conocieron y quedaron flechados.

Mark and Cindi Franceschina are celebrating their 27th anniversary of meeting during a McDonald’s lunch in Racine, WI. https://t.co/h2YMkdStqo

— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) February 27, 2023