Se trata del colado más emblemáticos de la televisión nacional. Desde hace muchos años, ‘Banderita’ aparece en los noticieros locales, nacionales y hasta internacionales detrás de los reporteros y luciendo una gorra de la que sobresale la bandera de Colombia.

Los dos apodos por los que es reconocido, ‘Banderita’ o ‘Radio loco’, hace referencian a lo que lo caracteriza. Según reseña El Tiempo, el hombre mantiene con un radio pegado a su oreja, sale a las cuatro de la madrugada de su casa a la cacería de los periodistas que hacen sus informes en el centro de la capital.

Cuando los encuentra, en un intento de colarse en el encuadre de manera disimulada, se hace detrás de los periodistas mientras ellos hablan y roba pantalla durante algunos segundos en la televisión.

El popular colado suele aparecer en la esquina del edificio del periódico El Tiempo y sus alrededores, la carrera Séptima, la Plaza de Bolívar, el Capitolio Nacional, la Alcaldía y la Casa de Nariño, donde las noticias son pan de cada día.

De acuerdo con el rotativo, pese a que él siempre está en el centro y es allí donde se han registrado sus apariciones en televisión, vive lejos del sector. Su casa está ubicada en el suroccidente de Bogotá, en ciudad Roma, localidad de Kennedy.

‘Radio loco’ hizo del centro de la capital su punto principal de operaciones. Apenas llega le regalan tinto en la Jiménez con Quinta y, luego de darse un banquete criollo con pan rollo, se sienta por ahí a escuchar radio para mantenerse informado y esperar tranquilamente la presencia de algún reportero.

‘Banderita’ contó que sus papás, con quienes todavía vive, lo regañan por salir tan temprano. Su mamá, una entregada ama de casa, le regala para los buses porque no le gusta que él pida limosna.

El hombre le contó al diario que su nombre real es John Frady Gómez Zuluaga, que nació en Cocorná, Antioquia, hace 53 años y que es “soltero, honrado y el mayor de cuatro hermanos”.

‘Banderita’ cuenta que ha vivido de “vender dulces y chucherías en la calle” y de las propinas de los mandados que le encarga la gente que lo conoce desde hace muchos años.

“Vengo al centro a caminar y a ver a quién de los conocidos se les ofrece algo, un mandado, una diligencia; a tomar cafecito con pan, que me gusta. Mientras tanto oigo las noticias, me pongo a leer, y estoy pendiente de los periodistas y los camarógrafos, que ya me conocen. Primero me hacían el feo, ahora la mayoría son amigos”, le contó al periódico.