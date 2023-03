Las propuestas de matrimonio son cada vez más creativas y ocurrentes. En esta ocasión, un sujeto quiso sorprender a su novia pidiéndole que se casaran, pero lo que hizo fue darle un susto.

En el video se ve cuando el joven estaba tendido en el suelo igual que la moto en la que venía, parecía estar desmayado; a su alrededor había unos motociclistas y transeúntes, formando un círculo.

La novia llegó y se agachó para auxiliarlo, pensando que alguien lo había atropellado. De inmediato él se levantó, la empujó, sacó de un bolsillo del pantalón un estuche y le pidió matrimonio a la mujer.

Ella sin entender lo que estaba sucediendo, se cogió la boca y sorprendida, le dijo que sí. En medio de la emoción se dieron un beso y se abrazaron, mientras las personas que observaban el momento, se dieron cuenta que el accidente había sido una broma.

La grabación fue publicada por @bad barbieale_april en TikTok, logró sumar más de 755.000 reacciones. Además, ya alcanzó aproximadamente 3.700 comentarios, la mayoría felicitando a los novios; otros hasta le recomedaron ir al psicólogo.

“Si no me piden matrimonio así, no me caso”, “se levanta y la empuja, vivan los novios”, “es como algo psicológico, debería ir”, “cada día más creativos”, comentaron algunos usuarios en la red social.