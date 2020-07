Ella trató de persuadir a la pareja para que cambiara esa decisión, al considerar que, en futuro, el nombre privaría al pequeño de conseguir trabajo y tener una buena educación, informó The Independent.

La registradora también puso el ejemplo de Nueva Zelanda, donde es ilegal que un niño se llame Lucifer, indicó el medio y agregó que la mujer les sugirió a los padres que le dijeran de esa manera en casa.

“Traté de explicarle que no somos religiosos y que en griego Lucifer significa ‘portador de luz’ y ‘alba’, pero no me quiso escuchar”, manifestó el hombre, de acuerdo con el periódico británico.