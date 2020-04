Se trata de un ‘youtuber’ que se identifica como JuanDa, y que tiene 651.000 suscriptores en su canal de YouTube.

En Twitter, donde cuenta con más de 660.000 seguidores, JuanDa contó que creó el video hace casi un año, cuando un amigo de él trapeaba el piso y “sonaba música dramática de fondo”.

El ‘youtuber’ señaló que se lo inventó en una época en la que “no podía hacer nada” debido a una lesión en una rodilla. “Me la pasaba sentado grabando estupideces”, agregó el joven.

A continuación puede ver el video con el que se viralizó la frase “qué linda te ves trapeando, Esperancita, pero… te faltó acá, maldita criada”, y, en seguida, el video original (el de JuanDa):

Este es el video original de Esperancíta uwu casi no lo encuentro ajshjsjs fue hace casi un año, no es de ninguna novela, me inventé cualquier estupidez mientras Camilo trapeaba y sonaba música dramática de fondo xd pic.twitter.com/M4GXAr8lTM

— JuanDa. ❄️⛄️ (@Juan_Da_MC) April 1, 2020