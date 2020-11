Se trata de Reviews.org, una empresa que se encarga de formular opinión experta sobre cualquier tipo de productos y servicios para el hogar, la que está ofreciendo esta gran oferta.

Exactamente son 2.500 dólares, un poco más de 9 millones de pesos colombianos, por ver 25 películas navideñas que el candidato escoja en 25 días, según explica en un su página web.

Sin embargo, para aplicar a esta tentadora oferta se debe ser estadounidense o tener permiso de trabajo en el país norteamericano. Además se requiere ser mayor de 18 años y tener un dispositivo (celular o televisor) para ver películas en ‘streaming’.

Get your blankets and hot chocolate ready! We’re paying one of you $2,500 to watch 25 holiday movies in 25 days! If you love Christmas as much as the Whos in Whoville, apply here:https://t.co/WeKgEyUEd9

Make sure to subscribe on Youtube:https://t.co/CoLDIV6w1s#HolidayDreamJob pic.twitter.com/FMaGwgcbhI

— Reviews.org (@reviews_org) November 16, 2020