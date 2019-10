En la instantánea se ve a varios estudiantes contestando un examen con las cajas puestas como sombreros en el salón de clases.

Dichas cajas tiene un orificio en la parte delantera para que el alumno pueda ver y solo se concentre en contestar la prueba.

Al volverse viral el incidente, el ministro de Educación de Karnataka, S. Suresh Kumar, afirmó a medios locales que, en este caso, los estudiantes fueron tratados como “animales” y advirtió que tratará el caso “debidamente”, informó la cadena indina NDTV.

Por su parte, el director del centro educativo explicó que todo se trató de “un experimento” que tenía como objetivo “frenar la mala práctica de copiar en los exámenes”, agregó el mismo medio.

Un caso similar ocurrió en un colegio de México. Los padres de familia fueron los que denunciaron el hecho y se generó un debate en el país sobre si este método realmente funciona o se trata de un acto violento contra los estudiantes.

#Karnataka students made to wear cartons on their heads to avoid copying in exams. pic.twitter.com/FOagX0U0tz

— dinesh akula (@dineshakula) October 19, 2019