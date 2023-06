“Bueno, mi amor, si tú adivinas tres de cinco [futbolistas], te invito a lo que tú me pidas, a lo que tú quieras, ¿listo? Vamos a empezar”, le dice el hincha de Millonarios FC a su amor.

Ella, que parece no saber mucho de fútbol, empieza con el pie derecho, pues adivina el primer jugador: a James Rodríguez.

Sin embargo, ya en el segundo la mujer no supo que el de la foto era Camilo Zúñiga, pese a que su novio le dio pistas: “Es fácil, jugó en el Mundial 2014” (en el que Jackson Martínez dijo que vivieron rara historia) y “lesionó a Neymar”. La chica solo contestó, equivocadamente: “¿Es Muñoz o algo así?”.

Su ilusión regresó con el tercero, pues atinó que era Falcao García, pero el reto se volvió a apretar cuando en la cuarta imagen ella confundió al jugador con René Higuita y luego con Ronaldinho, como se aprecia en el video público de TikTok que aparece a continuación:

El personaje, en realidad, era el ‘Pitufo’ de Ávila (exfutbolista capturado), pero la novia del hincha de Millonarios dijo, erróneamente: “Ese es René. ¡Ah no, mentiras, ese es Ronaldinho!… Ay no, ese es Ronaldinho”.

Cómo novia de hincha Millonarios le ganó reto

Al final, la quinta foto parecía difícil para la pareja del aficionado del equipo capitalino, pero ella terminó ganando porque aseguró que era “Miguel… Miguel algo”.

Efectivamente, se trataba del fallecido arquero Miguel Calero y el hincha le estaba dando a entender a su pareja que no valía porque ella no sabía bien quién era el deportista de la imagen, pero la mujer le salió más viva y le expresó: “Me dijo nombre, no nombre y apellido”.

De esa forma, ella acertó los tres jugadores que necesitaba para ganar el reto de TikTok, se ve en la grabación de esta nota.