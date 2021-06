El pequeño de 8 años, oriundo de Lebanon, Virginia, puso en venta hace unas semanas sus cartas de Pokémon para costear el tratamiento médico de su cachorro, que valía 700 dólares, detalló la mamá del menor, en la plataforma colaborativa Go Fund Me.

Allí, montaron una colecta para recoger el dinero y que el niño no tuviera que vender todas sus cartas de Pokémon.

Gracias al masivo apoyo de la gente, la familia recaudó más de 5.900 dólares y el niño solo tuvo que vender algunas de sus cartas. De este modo, el perro pudo ser atendido y puesto fuera de peligro, añadió el portal Screenrant.

Pero la actitud de Bryson no solo fue premiada por las personas que donaron dinero, sino también por la empresa encargada de los productos de la franquicia Pokémon.

“Estoy muy emocionado por él. No solo le encantan los Pokémon, le encanta recibir regalos. No puedo expresar lo agradecidos que estamos con todos ustedes. Muchas gracias”, escribió la mamá del pequeño, en la más reciente actualización en Go Fund Me.

Este fue el pedido inicial del niño:

This will give you all the feels:

After finding out his dog was sick, 8-year-old Bryson started selling his most prized possessions to pay for the dog's treatments: his own Pokémon cards. Now that's true love. pic.twitter.com/xuO7QT2QoE

