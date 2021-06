green

La usuaria de TikTok @bakedlikepie, llamada Brenda, publicó este lunes el video del aterrador momento y lo sonorizó con la canción LMSS de Ascending Kingz, viral en la red social china para situaciones de tragedia.

Las imágenes virales, además de los 57,5 millones de reproducciones, tiene 8 millones de ‘me gusta’ y 154.000 comentarios, la mayoría de ellos elogiando la valentía de la joven de solo 17 años.

“Mi prima Hailey sacó a un oso de su cerca hoy y salvó a sus perros. ¿Cómo estuvo tu Día de los Caídos?”, escribió Brenda junto al video.

En la secuencia se ve que una osa, junto a un par de crías, caminan sobre un muro de la casa de Hailey y al notar su presencia, todos su perros (4) se alertaron y empezaron a ladrar, para tratar de ahuyentar a la osa.

Por proteger a los oseznos, el mamífero empezó a lanzar manotazos a los perros, que intentaban morderlo. Fue por ello que la joven, apenas vio la escena, corrió y no dudó en empujar a la osa, para proteger a sus mascotas. Una vez lo alejó, entró a los canes a toda velocidad, para evitar que el animal salvaje tomara venganza.

Luego de la viralización del video, la misma Hailey apareció en el TikTok de su prima Brenda para contar la historia del aterrador momento.

“Voy a decirles que se detengan y cuando voy a ver a qué le estaban ladrando, yo digo ‘ese es un perro de aspecto gracioso’. Para cuando llego allí, el oso está literalmente agrediendo a uno de mis perros”, expresó Hailey.

“Me acerco a la osa, la miro a los ojos y lo primero que pienso hacer es empujarla. Empujar a un oso, empujar a un depredador. Para ser honesta, no creo que lo empujé tanto. La empujé lo suficiente para hacerla perder el equilibrio, así que dejó caer a mi perro y yo salí corriendo. Agarré a mi otro perro, me torcí el dedo y me raspé la rodilla, pero estamos todos bien”, agregó la valiente joven al mismo medio.