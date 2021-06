Según Haberman, citada por Business Insider, señala que presuntamente existe una auditoría que, según Trump, podría devolverle el poder después del supuesto fraude electoral del que siempre ha hablado, como si fuera un hecho cierto.

Este fue el trino que publicó Haberman, que es corresponsal de The New York Times en la Casa Blanca y analista de CNN:

Trump has been telling a number of people he’s in contact with that he expects he will get reinstated by August (no that isn’t how it works but simply sharing the information). https://t.co/kaXSXKnpF0

— Maggie Haberman (@maggieNYT) June 1, 2021