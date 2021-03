Arrodillada en una polvorienta calle de la ciudad de Mytkyina, en Myanmar, la hermana Ann Rose Nu Tawng le rogó a un grupo de policías fuertemente armados que perdonaran a “los niños” y, en cambio, le quitaran la vida a ella.

Entre la multitud que salió este 8 de marzo a marchar en contra de la dictadura militar, la monja Nu Twang, de 45 años, se acercó a las fuerzas de seguridad.

Dos policías también se arrodillaron, juntando sus manos en señal de respeto por la religiosa. Otros, en cambio, permanecen indiferentes, según unas imágenes difundidas por un medio local, el Myitkyina News Journal.

Distressing images from Myitkyina, Kachin State where it’s being reported at least three people have been shot in clashes with junta forces.Local media say two of the people shot have died. Sr Ann Roza Nu Tawng was again on scene pleading with auths for restraint @MyitkyinaNewsJ pic.twitter.com/iiajkGblyB

— Siobhán Robbins Sky (@SiobhanRobbins) March 8, 2021