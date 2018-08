Luego de que madre e hija ordenaran una Barbie por el cumpleaños de Kaitlin, la niña le pidió permiso a la mujer para acceder a la cuenta y ver cuándo llegaría su regalo. Sin que su mamá se diera cuenta, pidió los demás juguetes, informó Buzzfeed.

Todos llegaron empacados en cajas al otro día y el mensajero comenzó a descargarlas una por una al frente de su casa, en Utah (Estados Unidos), agregó el medio.

Ria Diyaolu, una prima de la menor, compartió en Twitter una foto de la traviesa expresión que hizo Kaitlin cuando bajaron las cajas de su camioneta. Justo en ese momento, su mamá la miraba desconcertada:

My badass little cousin ordered $300 worth of toys w/o my aunt & uncle knowing. This is a picture of how everyone found out. pic.twitter.com/wHWVhsMBYI

La prima de la menor aseguró al portal que quedó muy sorprendida de que una niña de solo 6 años supiera “cómo ordenar un envío con un solo clic para el día siguiente”.

Aunque Buzzfeed indicó que la mamá de Kaitlin pensaba devolver todo excepto la Barbie, hace poco Ria, a través de Twitter, actualizó la noticia: la mujer y su hija donaron los juguetes al Children’s Hospital, donde la pequeña traviesa permaneció durante una semana cuando era bebé.

Ellas quisieron “darles un poco de alegría a aquellos que no estaban tan bien”, comentó Ria.

UPDATE: Kaitlin chose to donate all of the toys to the Children’s Hospital where she stayed for a week when she was a baby! She wanted to give a little joy to those who aren’t well🖤🖤 pic.twitter.com/M2Y5BK4P5M

— princess ria (@R_tatas) August 15, 2018