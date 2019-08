En la primera imagen, tomada en 1986, el glaciar Okjökull, popularmente conocido como Ok, cubre una enorme ladera de montaña, pero en la segunda foto (2019), solo se ve un círculo de hielo en la cumbre de un volcán y en algunas zonas heladas cercanas.

De acuerdo con el portal de la Nasa, varios científicos se reunirán en la cima del volcán Ok para colocar una placa que advierta sobre el calentamiento global.

Según la Nasa, la pérdida de hielo glacial tiene efectos de amplio alcance porque afecta los recursos hídricos.

Se estima que en los próximos 200 años todos los glaciares del planeta sigan la misma suerte que Okjökull, el primer glaciar en ser declarado muerto.

Ok era parte del grupo Langjökull, una de las 8 agrupaciones regionales de glaciares de Islandia.

A continuación, las fotos que muestran la desaparición del glaciar:

On August 18, 2019, scientists will be among those who gather for a memorial atop Ok volcano in west-central #Iceland. The deceased being remembered is Okjökull—a once-iconic #glacier that was declared dead in 2014. https://t.co/IbwDha54cB #NASA #Landsat pic.twitter.com/pSFD08UohO

— NASA Earth (@NASAEarth) August 12, 2019