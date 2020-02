El hecho se conoció luego de que la administración del sistema de parques estatales y vida silvestre del estado de Colorado (CPW, por sus siglas en inglés) publicara un video en el que la mujer aparece dándoles zanahorias, manzanas, bananos y pan a los ciervos.

En las imágenes también se ve que la mujer trata cariñosamente a los animales, como si fueran mascotas.

“Estos actos atroces de alimentar a la vida silvestre deben detenerse. Es egoísta y peligroso, tanto para los animales como para las personas, además de que es ilegal”, escribió la CPW en la publicación que hizo en Twitter.

Como el monto de la multa les pareció excesiva a muchas personas, la CPW explicó en Fox 6 por qué alimentar a los animales salvajes resulta tan peligroso. En primer lugar, según dijo la entidad, “los ciervos son la principal presa de los leones de montaña, y si aprenden a quedarse en las zonas residenciales —porque saben que serán alimentados—, también podrían atraer grandes felinos a sus hogares y negocios”.

La segunda razón es que la comida también podría atraer a “otros depredadores, específicamente a los osos negros”, de ahí que las personas corran tanto peligro.

Joe Nicholson, un oficial de vida silvestre, también indicó a la cadena de noticias que alimentar a los ciervos hace que estos animales se sientan más cómodos con las personas y alteren su naturaleza salvaje.

A continuación, el video de la mujer alimentando a los ciervos:

These egregious acts of feeding wildlife need to stop. It is selfish and dangerous, for both the animals and people, plus it is illegal.

Let wildlife be wild, these animals are not pets. pic.twitter.com/IK7FlDll5s

— CPW NE Region (@CPW_NE) February 10, 2020