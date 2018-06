La mujer se llama Catalina y al parecer es colombiana, aunque el video no permite establecer completamente en qué ciudad fue grabado. Su amigo le pregunta si ya superó a su exnovio y ella aparente seguridad al afirmar que sí lo hizo, a pesar de que “me puso varias veces los cachos y me lastimó”, como asegura ella.

La joven reconoce que lloró bastante y que llegó a no comer por la ‘tusa’ que estaba pasando. Sin embargo, lo que dijo no era del todo del cierto pues cuando su amigo le replica si en serio lo había superado, ella se quebró emocionalmente y empezó a llorar.

Luego de fingir fortaleza diciendo: “yo me rio, a mí me da igual el tipo”, Catalina demuestra su rabia confesando que ella no había superado del todo a su exnovio porque lo vio con otra mujer y eso la afectó.

El video ya suma casi medio millón de reproducciones en diferentes plataformas.