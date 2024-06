No es la primera vez que la empresaria abre una discusión entre los internautas por las lecciones de protocolo y etiqueta que suele darles a sus seguidores. De hecho, hace unos meses despertó una controversia por comer un banano con cubiertos.

El más reciente debate se dio por la forma en la que explicó cómo se debe tomar un caldo de costilla, una de las preparaciones más típicas del país. Para Carmiña Villegas —que es propietaria de tiendas en Colombia especializadas en decoración y el arte de la mesa—, ninguno de los alimentos que hacen parte del caldo deben cortarse dentro del plato.

“Primera recomendación: nada de lo que está dentro del caldo se come dentro del caldo. Segunda: siempre disponer de un plato auxiliar. Con la ayuda del tenedor y el cuchillo vas a trinchar la carne y la vas a sacar a un lado, también la papa, y vas a proceder a cortar la carne en trozos para poderlos devolver a la sopa de la siguiente manera”, aseguró inicialmente, mientras mostraba cómo hacerlo.

Acá, el video en cuestión:

Para la empresaria, lo importante después de llevar a cabo lo mencionado anteriormente es cortar trozos de carne y papa que queden de un tamaño que sea fácil llevar a la boca.

“Poniendo el cuchillo sobre el plato, con la ayuda de la cuchara, vas a llevar la papa y la carne en trozos al caldo. Antes de empezar a comer esta delicia le vas a poner cilantro, cebolla y un poquito de limón, para lo cual te vas a ayudar con el tenedor para poner unas cuantas gotas”, agregó Villegas en su explicación.

Las reacciones no se hicieron esperar y diferentes usuarios agradecieron los consejos. No obstante, hubo quienes tildaron de exagerado el protocolo expuesto por la mujer.

“¿En qué momento se chupa el hueso?”, “yo siempre me como la carne con la mano. Profe, te he fallado”, “¿a qué hora me saco la carne de las muelas?”, “¿para el mondongo también debo sacar todo?”, “¿cuándo puedo levantar el plato para sorber?”, “yo mirando el video con la costilla en la mano”, “yo me tomo el caldo en la olla”, “¿así también se toma la sopa de menudencias?”, “¿cómo así que el hueso no se chupa?”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

