Para nadie es un secreto que a muchas personas en el mundo se les dificulta entablar vínculos sentimentales, que muy posiblemente se pueden llegar a convertirse en algún momento en una relación amorosa.

De hecho, hay quienes pasan largos periodos de tiempo sin meterse en una relación, ya sea por decepciones amorosas anteriores, porque no es el momento, o quizá porque no llega esa persona ideal.

Precisamente, para ese último punto una mujer hizo viral un truco con el que al parecer le consiguió pareja a una de sus amigas, el cual requiere solamente de un perfume.

¿Cuál es el ritual para conseguir pareja que es viral en TikTok?

La usuaria Banessa Rey compartió unas imágenes en las que se roció perfume en su pie derecho, mientras pronunciaba lo que deseaba para la vida de su amiga.

“Con este perfume voy a decretar que mi amiga Dani tenga un hombre guapo, fiel, que la lleve a los bailes, que tenga papeles para que después le arregle papeles a ella, que si algún día le pide hijos, después la mande a operar, que la respete mucho y que la ame demasiado”, aseguró la internauta en el video.

Acá, el mencionado truco que es viral:

De acuerdo con lo que señaló la mujer en su publicación, lo que estaba decretando era “poco” para lo que ella quería que llegara a la vida de su amiga.

“Mi mejor amiga no se iba a quedar sin que yo me pusiera perfume en el pie para que encuentre el amor”, agregó en las imágenes la usuaria.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y ya cuentan con más de 7.9 millones de reproducciones, 798.000 ‘me gusta’, y más de 15.900 comentarios.

Lo que llamó la atención fue que muchas mujeres comenzaron a preguntarle si verdaderamente funcionada, a lo que ella respondió que ese mismo día que hizo el ritual su amiga encontró pareja.

“Alguien que lo haga por mí”, “a mí se me gasta el perfume de tanto pedir”, “¿me lo puedo hacer sola?”, “todas lo pueden decretar, pónganle fe”, “acuérdense bien lo que tienen que decir”, “no tengo amigas ¿alguien lo hace por mí?”, “funciona con cualquier perfume”, “espero no se me acabe el perfume cuando lo haga”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

