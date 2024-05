Toco es un ‘youtuber’ que se volvió famoso por cumplir su sueño de ‘convertirse’ en un perro ‘border collie’ después de gastarse más de 14 mil dólares (alrededor de 53 millones de pesos colombianos) para conseguir un traje hiperrealista de la figura canina.

El creador de contenido volvió a dar de qué hablar, después de revelar que quiere ir un paso más allá, y tratar de ser un animal diferente, ya que la única alternancia que tiene es con otro traje con la apariencia de un perro de raza ‘malamute’ de Alaska.

De acuerdo con una entrevista que el hombre concedió al The New York Post, lo que más anhela es convertirse en un panda o un oso; sin embargo, no descarta la posibilidad de adoptar la forma de un zorro o un gato, aunque sean más pequeños.

Igualmente, habló sobre su experiencia como canino: “Realmente es una experiencia feliz poder convertirme en algo más que yo. Me emocionó y soy feliz siendo alguien más que yo”, afirmó Toco.

Asimismo, contó que se ha enfrentado a muchos desafíos durante este proceso, porque las estructuras esqueléticas de un perro y la de una persona son diferentes, lo que le dificulta tener unos movimientos más naturales y armónicos.

Hasta el momento, el japonés no ha confirmado un plan o una fecha para empezar con la creación de otro traje, pero sus fanáticos lo pueden seguir viendo en Youtube caminando, disfrazado por la calle e interactuando con la gente.

