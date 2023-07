Comer en un restaurante lujoso, en una reunión de negocios o en otro tipo de escenarios especiales, requiere muchas veces de cierta elegancia. Para ello, hay quienes se dedican a enseñar algunos protocolos que en ciertas oportunidades resultan ser efectivos.

Una de las que se dedica a esto es la empresaria Carmiña Villegas, que es propietaria de tiendas en Colombia especializadas en decoración y el arte de la mesa.

Y es que su pasión surgió en los diferentes viajes que hizo a Europa, especialmente a Francia. Según recogió Portafolio hace unos meses, Villegas se impresionó con el concepto L’Art de la Table (El Arte de la Mesa) y la importancia de vestir la mesa.

Cómo comer banano con cubiertos

En sus redes sociales, la empresaria se dedica a enseñarles a sus seguidores algunos protocolos que se deben tener a la hora de sentarse en una mesa, como el adecuado uso de servilletas, la posición de cubiertos, la manera correcta de servir whisky, vino y varias cosas más.

Su más reciente video provocó una controversia, ya que explicó cómo se debe comer un banano con cubiertos.

“Apasionados de la mesa, les voy a mostrar cómo comer un banano en la mesa con cubiertos cuando aún tiene la cáscara. Lo primero es que le partimos las puntas, le hacen un corte no muy profundo y con la ayuda del tenedor le van quitando la cáscara”, aseguró Villegas en su video.

La empresaria mostró a la cámara la forma en la que removió la cáscara de la fruta, para posteriormente cortarla y llevarla a su boca.

“Una vez lo tengas en este punto [sin cáscara], lo partes y te lo comes… delicioso”, concluyó.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y diferentes internautas dieron su opinión. Algunos consideraron de gran valor la información, pero otros tildaron de exagerado el mencionado protocolo.

“Ni en el corrientazo dan el banano con cáscara”, “el banano se come con la mano”, “quién se inventa esas cosas”, “ahora quiero ver cómo se come un mango”, “¿esto es real?”, “¿es una broma?”, “información que salva”, “no jodás”, “mucha finura”, “lo que se inventan…”, “qué necesidad de complicarse tanto”, “eso no es nada elegante”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.