En redes sociales se ha viralizado el video de una joven mexicana contando su mala experiencia en un aeropuerto de Estados Unidos, pues asegura que un funcionario de migración, además de revisarle su maleta, le leyó las conversaciones de WhatsApp.

Según la mujer llamada Liz, los hechos sucedieron hace tres años, cuando decidió irse a trabajar a Estados Unidos con su expareja, pero como muchos otros migrantes lo hizo con la visa de turista, por lo que estaba laborando de manera ilegal.

(Lea también: Más de 40.000 niños han cruzado este año la selva del Darién, algunos abandonados)

Luego de seis meses de estar trabajando, decidió regresarse a México por dos semanas, para después poder regresar, pero las cosas no le salieron como esperaba, pues en el aeropuerto la detuvieron dos policías.

“A uno de ellos les pareció un poco sospechoso que yo no llevaba como mucho dinero en efectivo y pues me mandó a que me revisaran la maleta”, dijo la joven.