Un video que se hizo popular en redes muestra a una mujer cantando en un bus de Transmilenio y dejando a todos los pasajeros sorprendidos por su talento. La señora, con una actitud carismática y voz potente, interpretó el clásico ‘Hechizo’ de la reconocida artista mexicana Ana Gabriel, logrando cautivar a los presentes.

La escena, que usualmente forma parte del día a día del transporte público donde personas se suben a buscar apoyo económico, esta vez tomó un giro, pues la mujer interpretó la canción y a muchos les gustó. Uno de los pasajeros, impresionado por la actuación, bromeó en redes sociales y afirmó que le dieron ganas de sacar una botella de aguardiente para disfrutar mejor el “concierto de despecho”.

El video ha recibido comentarios positivos en redes, donde varios usuarios destacaron lo agradable que resulta encontrar a personas con talento genuino en estos espacios, en comparación con otras personas que suelen subirse con bafles a todo volumen, causando incomodidad entre los viajeros.

“Tiene buena voz y no es como algunos ruidos que son desesperantes. Canta divino”, “tremenda voz, nada que ver con los que cantan ‘rap consciencia’, “que hermosa voz y actitud”, “la señora tiene una actitud hermosa, una muy buena voz y entona muy bien”, no se mucho de música pero canta bueno, hasta me dio sed de una cerveza”, “que chimba de tema”, son algunos de los comentarios.