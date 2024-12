Al estilo Santa Claus, así intentó esconderse un hombre buscado por las autoridades de Massachusetts, Estados Unidos. Por escapar de la ley, el sujeto acabó metido en tremendo lío, pues su cuerpo se quedó atrapado en la chimenea de una casa.

Según el Departamento de Policía de Fall River, en la noche del 10 de diciembre del 2024, los detectives del Equipo de Acción y Supresión Comunitaria ejecutaron una orden de allanamiento donde, al escuchar la presencia de las autoridades, 2 hombres huyeron de la morada por la azotea.

Uno de los hombres se escapó saltando desde el techo hacia un carro estacionado, pero el otro, quien fue identificado como Robert Langlais, de 33 años, intentó esconderse de los oficiales metiéndose dentro de una chimenea.

En los videos captados por las cámaras de los detectives se ve que, tras subir a un techo, a los oficiales les llama la atención el orificio de una chimenea. Cuando iluminan con sus linternas ven que el fugitivo estaba dentro del estrecho espacio.

Le piden insistentemente que les muestre las manos y le preguntan si está atascado. Se cercioran que pueda respirar bien y llaman al Departamento de Bomberos de Fall River y los Servicios Médicos de Emergencia de Fall River, para ayudarlo a salir del apretado sitio.

Pese a esto, el sujeto acabó siendo arrestado por los delitos de posesión de drogas de clase A, posesión de drogas de clase B y una serie de cargos derivados de órdenes judiciales pendientes.

Fall River, MA🎅

•During a search warrant 2 men fled from police via rooftop.

•1 guy jumped from the roof but Robert Langlais attempted to hide in the chimney.

•Robert got stuck & was helped by 👮‍♂️, 🧑‍🚒 & 🚑.

*Can’t make this stuff up – still an entertaining job.

🎅🏠🎁 pic.twitter.com/YyOSu8T1bf

— police.law.news (@policelawnews) December 12, 2024