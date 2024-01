En Internet es muy común encontrarse con videos divertidos que hacen reír a carcajadas a los usuarios. Este es precisamente el caso de una mujer en Ciudad de México, que dio mucho de qué hablar luego de que se viralizara una grabación suya que resultó ser bastante chistosa para quienes navegan en la red.

En el clip se alcanza a ver a esta señora, cuya identidad se desconoce, esperando el bus en una estación junto a un grupo de amigas. Lo curioso de la situación es que se encuentra riéndose desmedidamente hasta el punto de que revela que está a punto de orinarse en pleno espacio público. Aunque no se conoce el motivo, muchos especulan que podría tratarse de algo pequeño que simplemente escaló debido al nivel de confianza que se tienen.

(Vea también: Jóvenes de Los Andes tratan de “resentidos” a los de Javeriana: “Instalaciones estrato 2”)

Mientras sus amigas le piden que “aguante” unos minutos, la mexicana cruza sus piernas y hace fuerza para evitar pasar un momento tan bochornoso; no obstante, sus esfuerzos son insuficientes, pues de un segundo a otro se observa cómo caen al piso unas gotas de orina mientras ella continúa absteniéndose.

Finalmente, la protagonista de esta historia logra controlarse un poco y evitar que el suceso empeore; sin embargo, esto ya ha sido compartido en la plataforma y replicado por varios medios de comunicación internacionales.

El video cuenta con casi un millón de reproducciones, más de 13 mil ‘me gusta’ en la plataforma y varios comentarios en donde los usuarios reaccionan con excelente sentido del humor, pues mientras unos aseguran que es una situación que le puede pasar a cualquiera, otros simplemente se muestran preocupados de que no haya podido manejar sus esfínteres.

(Lea también: A habitante de calle le hicieron cambio de ‘look’ en Medellín; dicen que quedó como modelo)

TikTok Embed “Pensé que solo a mí me pasaba”, “a mí también me ocurrió, pero yo por más que apreté, no pude aguantar más y se me salió toda la pis”, “por suerte cuando me pasó, mi amiga no tenía teléfono”, “hagamos un club”, “pobre, en defensa de ella, todo estaba en su contra”, “lo que callamos las que pasamos los 40”, “esto me dio mil años de vida más, qué risa”.

Lee También

Pulzo complementa

Si bien, para muchos las situación de la mujer mexicana puede parecer escandalosa, para algunos expertos sería una buena decisión. Estudios han demostrado los problemas que causaría a la salud aguantar las ganas de orinar.

Como si fuera poco, varios estudios han revelado por qué a algunas personas sienten dolor al orinar. Habría algunos síntomas que se deberían tener en cuenta para no sufrir de más.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.